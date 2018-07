Disney wird spendabel

Disney hat zwei Production Assets für nicht kommerzielle Zwecke freigegeben. Sie sollen zu CG Research und Weiterbildung dienen.

Fluffige Wolke

Das erste Asset ist eine realistisch aussehende Wolke, die bspw. in Volume Rendering Research gut gebraucht werden kann. Das große und extrem detailierte Volumetric CLoud Data Set ist im „Cloud“ Package (ha!) auf der Disney Website erhältlich.

Wolke gerendert mit Disney´s Hyperion Renderer



Fernweh?

Wer kann sich noch an die tropische Insel aus Moana erinnern und wollte vielleicht am liebsten gleich selbst in den Urlaub fliegen? Für wen die Insel gerade noch nicht in der Realität in Reichweite sein mag, der kann sich jetzt zumindest im PC genau diese mal genauer ansehen. Das massive Datenset beinhaltet die komplette Insel aus dem bekannten Film Moana, welche genau so auch damals verwendet wurde. Darin sind sätmliche Bäume, Korallen, der Ozean und andere anfallende Dinge in der Szene. Zusätzlich sind Shading Informationen dabei, sowie einige Animationen.

Achtung! Wenn alle Instanzen gesetzt sind, beinhaltet die Szene über 15 Milliarden Primitives!

Zu den Downloads der Assets, sowie den Hinweisen dazu, geht es HIER entlang!

Wer mer über den Hyperion Renderer erfahren möchte, kann das HIER tun.

Viel Spaß!