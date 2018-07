Isotropix hat letzte Woche mit einer Keynote in London Clarisse BUiLDER vorgestellt. Eine super-charged, neue Version ihrer bereits bekannten Software, welche sich hauptsächlich an Studios mit sehr großen VFX- und Animationsprojekte richten soll. Die Originalversion von Clarisse hat hierbei übrigens wieder ihren ursprünglichen Namen Clarisse iFX angenommen.

Nochmal einen oben drauf gesetzt?

Clarisse konnte ohnehin schon so einiges. Und auch Clarisse iFX richtete sich bereits an die großen Fische der Industrie. Angeblich soll mit BUiLDER eine schönere Brücke zwischen Artists und TDs geschlagen werden. Interaktivität für Artists, Einfachheit und die gewünschte Palette an Tools für Debugging.

„A lot of time they [TDs] only need to modify a single parameter. They don´t want to wait for a scene to load before starting work on it“ – CEO Sam Assadian.

Mit BUiLDER kann also eine editierbare Preview der Szene geladen werden, an der TDs bereits rumschrauben dürfen, ohne einen ewig langen Ladebalken vor sich zu sehen. Das klingt doch nett. Und Artists dürfen ihre Änderungen weiterhin in real-time bestaunen.

Die glorreichen sechs

Insgesamt sechs Hauptkomponenten machen Clarisse BUiLDER aus:

Scene Assembly

Sequence Lookdev

Sequence Lighting

Render Management

Shot edits/layering

Precomp

Zusammengefasst bedeutet das, dass dieselben Tools wie auch in Clarisse iFX vorhanden sind – Allerdings dieses Mal schön zusammen gepackt in einem Scene Graph. Na holla, da ist doch glatt ein non-destructive Workflow möglich.

Alle weiteren Informationen zu Clarisse‘ neuem Musterstück findet ihr HIER.