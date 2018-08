Do it yourself – im größeren Format.

Noch ist es unüblich, aber wer zufällig mal in Yekaterinburg vorbei kommt, hat dort die Möglichkeit in aller Öffentlichkeit seine Shots vor einem öffentlichen Green Screen abzudrehen.

Klingt doch nach einer lustigen Abwechslung und ist eine witzige Idee.

Hättet ihr auch gerne einen Green Screen in eurer Stadt?