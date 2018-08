Chaos Groups V-Ray verbreitet sich weiter und grast mit Houdini einen weiteren, wichtigen Teil der VFX-Industrie ab. Somit können Artists zukünftig nun auch in Houdini Gebrauch von dem beliebten Renderer machen.

Wer an der Beta dazu teilnehmen möchte, kann sich HIER dafür anmelden.

Fun Fact: V-Ray für Houdini hat bereits Anwendung in Taylor Swift’s Musikvideo zu „Look What You Made Me Do“ gefunden. Genauer genommen bei den Schlangen im Thronraum.