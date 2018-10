animago 2018

Safe the date!

Am 25.Oktober startet der animago im Münchner Gasteig! Jeder, der sich für die Familie von 3D, Film, VFX, Games, CG und weitere interessiert und sich dort heimisch fühlt, ist herzlich eingeladen, am Donnerstag und Freitag den ganzen Tag über spannende Vorträge von weltweiten Speakern anzuhören und auf der Exhibition in entspannter Atmosphäre regen Austausch mit Firmen und Experten zu suchen.

Noch kein Ticket? Kein Problem, alle Kurzentschlossenen können HIER noch eines erwerben.

animago AWARD 2018

Wie auch schon in den Jahren davor, wird am Donnerstag Abend der animago Award in verschiedenen Kategorien verliehen.

Die Trophäe gibt es in diesem Jahr in folgenden Kategorien zu ergattern:

Beste Kinoproduktion

Beste VR/AR/360°

Bestes Still

Beste Visual Effects

Bestes Game Cinematic

Bester Kurzfilm

Beste Werbeproduktion

Bester Charakter

Beste Visualisierung

Beste Nachwuchs-Produktion

Jury´s Preis

Bestes Motion Design

Übrigens: Das gezeigte Titelbild stammt aus dem Kurzfilm „Hybrids“ – einer unserer Nominierten für die Kategorie „Best Character“.

Was es alles zu sehen geben wird, sowie detaillierte Informationen zu dem Event findet ihr in unserem Veranstaltungskalender oder direkt auf der animago Homepage.

Wir freuen uns auf euer Kommen!