Handpuppen-Handwerk und digitale Kunst

Haptische Hypnosemaschine

Bei dem Look sowie der Animation waren eine haptische Anmutung das Ziel. Deshalb baute das Team möglichst detailgetreu Miniatursets, die mithilfe von Photogrammetrie digitalisiert, finalisiert und in den Film integriert wurden. Auch das von Art Directorin Silke Finger entwickelte Farbkonzept für alle Setelemente und Charaktere unterstützte den haptischen Look.

Die Kreation der Miniatursets dauerte insgesamt sechs Wochen. Valentin Kemmner leitete dabei ein Team von rund vier bis fünf Helfern, die immer phasenweise mitarbeiten konnten. Das Geld für die Modellbau-Materialien stand den Studenten dank des Caligaris Preises des Filmakademie-Fördervereins zur Verfügung. Die meisten Baustoffe kaufte das Team, PU-Schaumblöcke wurden von der Stuttgarter Firma Paul Bauder GmbH gestellt. Um die Miniatursets maßstabsgetreu planen zu können, bauten die Studenten zunächst alles grob im Computer vor und plotteten dann Screenshots der einzelnen Elemente im Maßstab 1:2 als Bauvorlagen.

Das Modell der Hypnosemaschine war etwa 45 Zentimeter hoch, was 90 Zentimetern Höhe in der 3D-Szene entsprach. Die Oberflächen der Modelle wurden matt gehalten, damit in den Fotos für die Photogrammetrie keine Reflexionen auftraten. Denn da diese sich abhängig vom Betrachtungswinkel verändern, sind sie ein Problem für den Triangulierungsalgorithmus der Software Agisoft und führen zu Fehlern. „Wir kannten damals nur wenige professionelle Photogrammetrie-Software-Pakete, die ein für uns sinnvolles Lizenzmodell und Preis-Leistungs-Verhältnis besaßen. Cloudbasierte Lösungen kamen aufgrund der großen Menge an Scanprozessen nicht in Frage, dadurch wäre zu viel Zeit für Daten-Uploads draufgegangen. Außerdem ließen sich mit Agisoft Photoscan gut der Detailgrad und das Gesamtergebnis kontrollieren und der Zeitaufwand abschätzen“, so Kariem.

Das Ziel der Photogrammetrie war, möglichst präzise und detaillierte Scans zu erhalten. Dafür baute das Team einen elektronisch gesteuerten Drehteller, der das möglichst diffus von allen Seiten ausgeleuchtete Modell mithilfe eines Schrittmotors vor einem Greenscreen rotierte und dabei die fest ausgerichtete Fotokamera immer wieder auslöste. Anschließend durchliefen die Bilder einen automatischen Keying- und Despill-Prozess, sodass zu jedem Bild auch eine Alpha-Maske vorlag, die in Photoscan zur genaueren Analyse der Silhouetten genutzt wurde.

Im Anschluss wurde die extrahierte Geometrie in ZBrush nochmals überarbeitet sowie Artefakte entfernt, das Modell in Softimage retopologisiert und eine Lowpoly-Version davon erzeugt. In Mudbox ließen sich danach die Texturen vom Highres-Modell auf das UV-Layout des Lowpoly-Objektes übertragen. Außerdem generierten die Artists aus der Differenz zwischen High- und Low-Geometrie eine Displacement Map, die als Shading-Basis in Houdini mit Arnold zum Einsatz kam.