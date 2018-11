Ein Chamäleon wundert sich über die Liebe

Parallel zum Animatic gestaltete das Team das Environment, die Texturen sowie die 3D-Charaktere. Insgesamt dauerte es etwa vier Monate, bis die finalen Versionen von Sophie und Darrel fertig waren. Die schwierigste Aufgabe war dabei, nicht die optische Verbindung zwischen beiden zu verlieren – sie mussten so wirken, als ob sie aus dem gleichen Universum stammen. Darrel eindeutig als Chamäleon erkennbar zu machen, wurde leichter, als die Schlüsselelemente für das Design des Reptils gefunden waren: große, kugelförmige Augen, eine elastische Zunge sowie das Horn hinten am Kopf. Die Anima-tion betreffend waren die separate Bewegung des linken und des rechten Auges sowie die Färbung der Haut als Tarnung entscheidend. Bei Sophie war insbesondere herausfordernd, Darrels merkwürdige Proportionen beizubehalten, sie aber gleichzeitig sexy wirken zu lassen. Die Textur für die Charactere realisierte das Team mit zwei Sets: eines mit einer Auflösung von 2.048 Pixeln für die Close-ups und eines mit 512 Pixeln für die weiten Einstellungen. Die Köpfe und die Körper wurden je nach den in den Shots benötigten Details getrennt voneinander bearbeitet.

Den Background, in dem Darrel und Sophie aufeinandertreffen, baute das Team aus kombinierbaren Modulen auf. Danach behandelten sie es als einzelnes Set, in dem sie einige Anpassungen wie kleine Asymmetrien und einzigartige Details vornahmen. Die komplexe Szene ließ sich durch zahlreiche Optimierungsmaßnahmen verkleinern, sodass das Asset während der Produktion nicht allzu groß war.

Rendering und Compositing

In der letzten Projektphase unterstützte Marc Alloza das Team beim Lighting, Rendering und Compositing. Beleuchtet wurde mit einem HDRI und einigen Light Bounces sowie indirekten Lichtern. Beim Rendering mit Cycles kamen nicht nur die Prozessoren zum Einsatz, sondern auch CUDA-Grafikkarten. Zusätzliche Renderzeit konnte durch das Simulieren von Subsurface Scattering über das Lighting und die Texturen gespart werden. Für das Compositing blieb das Team seiner Open-Source-Linie treu und setzte Natron ein. Bis auf Lens-Flare- und Depth-of-Field-Features ließ die Software im Workflow nichts vermissen. Diese Lücken in der Pipeline schlossen die Artists mit Plug-ins. Das abschließende Feintuning und die Farbkorrektur liefen ebenfalls in Natron.