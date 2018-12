Gangster 4Life

Schichtkunst

Als Ausgangspunkt für den Character nutzte der Artist ein animierbares Basismodell aus früheren Arbeiten. Dadurch konnte er von Anfang an mit Posen und Kameraeinstellungen spielen und musste die finale Pose nicht zu einem frühen Zeitpunkt festlegen. Der Character selbst wurde weitgehend in symmetrischer, Rigging-freundlicher A-Pose entwickelt, erst später kam die Pose mit der Rapper-Geste hinzu. Das Basismodell besaß eine saubere, Subdivision-taugliche Topologie und UV-Koordinaten sowie eine Vielzahl von Layern. Neben den groben Proportionen für Kopf und Körper sowie Details wie Poren, Falten, hervortretenden Adern oder Muskeldefinition konnte Thomas dank der Layer sogar eine umfassende, wenn auch recht generische Ganzkörper-Alterung auf die Figur anwenden. Dafür experimentierte er mit verschiedenen Layer-Kombinationen und der Deckkraft, sodass bereits sehr früh ein definiertes Modell vorlag: „Sobald die Figur die gewünschten Proportionen eines alten Mannes und die passende gealterte, teils schlaff hängende Haut mit hervortretenden Adern besaß, habe ich mich voll auf die Modellierung von Gesicht und Armen konzentriert und den größten Teil meiner Layer in die Figur gebacken, um das Projekt übersichtlich zu halten. Lediglich Details wie Poren und Fältchen beließ ich in diesem Prozess auf separaten Layern und schaltete sie nur bei Bedarf sichtbar. Ansonsten wäre die Gefahr zu groß gewesen, versehentlich im falschen Layer zu arbeiten und damit Elemente, die eigentlich separat sein sollen, unerwartet miteinander zu kombinieren“, erklärt Thomas.

Intuitives Sculpting

Die ZBrush-Layer ermöglichten auch die Zusammenarbeit mit externen Programmen ohne Reibungsverluste: Das in ZBrush mit diversen Layern versehene Modell ließ sich problemlos exportieren, in einem gängigen Poly-Modeller verformen und anschließend in einem Layer importieren, ohne dass die Daten anderer Layer verloren gingen. Dadurch konnte Thomas den ganzen Character oder Teile davon auf der gewünschten Subdivision-Stufe exportieren, in einem externen Programm riggen und posieren und anschließend wieder nach ZBrush in Layern importieren. Anschließend ließen sich Details auf weiteren Layern wieder sichtbar schalten und der neuen Geometrieform automatisch anpassen. „Beim Sculpting lege ich Wert darauf, möglichst wenig mit Brushes am konkreten Modell experimentieren zu müssen. Stattdessen greife ich lieber auf vertraute Werkzeuge zurück. Denn mein Ziel ist, den Prozess so unkompliziert und intuitiv wie möglich zu halten. Allein mit den Brushes Standard, Move und Smooth lassen sich in Kombination mit Masken und Alpha-Stempeln schon bemerkenswert viele Details herausarbeiten. Für die Modellierung von Hautfalten oder Stoff nutze ich Dam Standard mit einer niedrigen Deckkraft, so sind sehr definierte Linien möglich“, sagt der Artist.

Thomas ist außerdem wichtig, dass die Topologie während des Arbeitsprozesses nicht verunstaltet wird. Brushes wie Pinch oder destruktives Mesh-Editing setzt er daher nur selten ein, da ihre Auswirkungen teils irreparabel sind und beispielsweise den Einsatz von Texturen als Masken oder zwecks Displacement Mapping erschweren können. „Meine Brush-Favoriten habe ich direkt ins ZBrush-Interface integriert und im Workflow hatte ich bislang nur sehr selten Bedarf an spezielleren Brushes.“ Masken sind ein weiteres Favoriten-Feature von Thomas. Für ein derart zerfurchtes 3D-Gesicht war die Cavity-Maske sehr hilfreich, weil sich damit Falten isolieren ließen. Da die Figur schon verzerrungsfrei bemalbare UV-Koordinaten enthielt, konnte Thomas Masken extern auch als Schwarz-Weiß-Bilder erstellen, diese in ZBrush importieren und dem Modell als Textur zuweisen sowie dann daraus eine Intensity-Maske generieren. Thomas dazu: „Dieser Prozess liefert gegenüber der direkten Maskenerstellung mit den eingebauten Standardfunktionen und Selektionswerkzeugen wesentlich sauberere Ergebnisse. Vor allem dann, wenn die Masken auf extern gerenderten Ambient-Occlusion- oder Cavity-Elementen basieren, die vor dem Import in ZBrush noch in der Bildbearbeitung modifiziert werden.“

Um symmetrische Details zu übertragen oder unmaskierte Bereiche des Modells mit den verfügbaren Filtern zu verändern, kommen in Thomas‘ Workflow häufig Funktionen aus der Deformation-Palette zum Einsatz. „Diese Technik habe ich zum Beispiel auf das Gesicht angewendet, um die diversen benachbarten Elemente der Wangen-, Augen- und Nasenpartie scharf voneinander abzugrenzen. Zuerst habe ich eine extern erstellte Ambient-Occlusion-Textur als Intensity-Maske eingesetzt, um die im Sculpt schon vorhandenen Furchen maskieren zu können. Danach habe ich die darum liegende unmaskierte Geometrie aufgeblasen. Für kleinere Details, die sich händisch nicht oder nur mit hohem Zeitaufwand oder weniger Präzision erstellen ließen, kam Displacement zum Einsatz. Beispielsweise ist der Ring am kleinen Finger größtenteils nur ein per Displacement-Textur deformierter Würfel. Auch die Muster auf der Kappe und dem Shirt sind so entstanden“, erklärt Thomas. Jedes Element der Szene, egal ob ursprünglich in ZBrush oder in einem externen Programm erstellt, wurde mit den Sculpting-Werkzeugen bearbeitet.