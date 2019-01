Windowlicker – Ein Tribut an Aphex Twin und Chris Cunningham

Basemesh & Sculpting

Zur Erstellung des Körpers haben wir ein bereits geriggtes weibliches Basemesh verwendet, um uns in C4D erst einmal an die Handarbeit: Selbst feinste Poren und Hautfältchen ließen sich mithilfe der hochaufl ösenden gewünschte Pose anzunähern. Dieses wurde im Vorfeld in ZBrush in einer symmetrischen Pose grundlegend angepasst. Nachdem die Pose ausreichend deckungsgleich mit unserer Referenz war, importierten wir die Geometrie in ZBrush und verfeinerten sie dort weiter. Wie beim Kopf fand dieser Prozess in mehreren Iterationen statt, um mithilfe des Lightmatches ein möglichst passgenaues Resultat zu erzielen.

Auch hier haben wir uns mit zusätzlichen Referenzen befasst (3D.SK, Fotoshooting), um die genauen anatomischen Sachverhalte der Pose besser durchdringen zu können. Die verwendeten Sculpting Brushes sind natürlich die üblichen Verdächtigen, die auch schon zur Ausarbeitung des Kopfes verwendet wurden.

Haare & Fuzz

Die ersten Tests zum Generieren der Haare via Fibermesh direkt in ZBrush führten leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Die unterschiedlichen Haarstrukturen, von der Kopfhaut zusammengespannt, über die gewobenen Zöpfe hin zu den offenen Zopfenden stellten eine besondere Herausforderung dar.

Für die flexible Gestaltung der Frisur, insbesondere der Zöpfe und einzelnen Strähnen, wählten wir daher einen Umweg über Maya. Das Geo Maya Hair 2 Script von Thunder Cloud Studio bot uns die Freiheit, die Proxy geometrien der einzelnen Haarelemente in ZBrush zu generieren und komfortabel anzupassen, um sie individuell in Maya mit PaintFX Hair zu füllen. Anschließend wurden die PFX-Haarobjekte in Curves gewandelt und als FBX in C4D übertragen. Die so importierten Splines ließen sich zu nativen C4D-Haarobjekten konvertieren.

Die Barthaare bestehen aus nativem Cinema 4D Hair, was eine direkte Editierung ermöglichte. Alle Deformationen des Haarmaterials konnten akkurat durch das Arnold-Render-Tag für Curves übersetzt werden. Die zusätzliche Körperbehaarung, sogenannter „Fuzz“, wurde als Fibermeshes in ZBrush erzeugt. Auf dem Gesicht bedurfte es allerdings vorher des Groomings einer angepassten Maske, um die realistische Varianz von Länge und Dichte der Härchen zu erhalten. Ein Export dieser Fibermeshes als Curves im OBJ-Format kann nicht direkt in C4D importiert werden. Das Plugin Riptide Pro von Skinprops war nötig, um diese Limitation zu umgehen.

Beim Detailing des Körpers wurden im Großen und Ganzen dieselben Techniken wie bei der Ausarbeitung des Kopfes angewandt. Auch hier arbeiteten wir wieder auf einzelnen Layern, um die nötige Flexibilität zu erhalten und verwendeten die bekannten Brushes. Speziell bei den Händen waren allerdings die zusätzlichen Alphas, die wir aus dem Material der Surface Mimic Library (www.surfacemimic.com) generiert haben, extrem hilfreich, um einen möglichst realistischen Look zu erzeugen.

Kleidung & Accessoires

Der Bikini wurde größtenteils in ZBrush ge sculptet. Speziell die IMM Curve Brushes waren hier für die Nähte und die Schnüre des Bikinis hilfreich. Für die Nähte modellierten wir eine loopbare Geometrie mit zwei individuellen Endstücken in C4D, aus der in ZBrush mehrere Curvebrushes erstellt wurden. Nach der Anpassung an den Körper exportierten wir die Geometrie der Schnüre und Nähte auf dem niedrigsten SubD-Level und wiesen ihnen in C4D UVs zu, um die geplante Mikrostruktur des Stoffs optimal platzieren und kacheln zu können. Danach konnte diese UVMap durch Reimport in ZBrush übernommen werden. Das Basemesh für das eigentliche Textil des Bikinis wurde in ZBrush via Meshextract von der Körpergeometrie erzeugt. Zur Erarbeitung der Faltenwürfe, Stoffl ichkeit und Spannung über den Körper zogen wir erneut unsere Fotoreferenzen zu Rate. Die Halskette und der Armreif wurden auf einem ähnlichen Weg, ebenfalls mithilfe von Curvebrushes, erstellt. Nachdem wir die Blumen aus unserer Vorlage als eine Unterart der Cosmos Aster identifi ziert hatten, konnten wir ein biologisch korrektes Basemesh dieser speziellen Blume online erwerben. Allerdings war eine weitere Ausarbeitung der feinen Details und Texturen notwendig, um das Blumengesteck qualitativ an das restliche Modell anzugleichen. Um einen möglichst realistischen Look zu erreichen, wurde jede Blüte individuell an die Referenz angepasst und positioniert.