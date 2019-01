Infrarot in der Praxis

Deswegen sind diese Reflexionen auf die Beschichtung der Linsenfassungen zurückzuführen, die ein anderes Verhalten im Infrarot aufweist. In der Abbildung 3 wurden beide Objektive weiter abgeblendet, was den Effekt noch verstärkte. Bei dem Objektiv Cooke S3 lässt sich eine Reflexion an der Blende feststellen. Diese ist in der Abbildung 1.f) bereits als achtkantiger Stern um die Lichtquelle zu erkennen. Beim Abblenden des Objektivs wird dieser Stern immer größer, wobei sich einzelne Seiten der Blende erkennen lassen.

Bei dem Objektiv Zeiss Standard bildet sich bei einer geschlossenen Blende ein Kreis aus Strichen um die Lichtquelle. Das Objektiv Zeiss HS zeigt die gleiche Erscheinung, wobei der Kreis um die Lichtquelle einen dreidimensionalen Charakter aufweist. Der gleiche Effekt tritt am stärksten bei der Cooke S4i auf. Hier werden Refl exionen in Form einer „Diskokugel“ erzeugt. Bei den seitlichen Aufnahmen scheinen alle Objektive eine große Streuung auf das Bild zu erzeugen (siehe Abbildung 2). Je nach Bauform der Blende wird, wie auch bei Aufnahmen im sichtbaren Bereich, ein Bokeh mit runden (siehe Master-Prime-Abbildung 2.a) sechskantigen (siehe Zeiss-Standard-Abbildung 2.c) und anderen Flares erzeugt.



Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle Objektive unerwartete Reflexionen bei Aufnahmen im Infrarot produzieren.

Möglichkeiten und Grenzen der Belichtungssteuerung

Um die Belichtung einer klassischen Aufnahme mit der Kamera zu kontrollieren, stehen dem Kameramann folgende Parameter zur Verfügung: ND-Filter; Blende; ISO/ASA (EI); Belichtungszeit (Shutter Angle). Bei Aufnahmen im Infrarotbereich müssen allerdings einige Einschränkungen bei der Verwendung berücksichtigt werden.

ND-Filter

Die klassischen ND- sowie ND-IR-Sperrfi lter in Panavision-Größe (4 x 5, 65 Zoll), beispielsweise von Tiffen oder Schneider, haben bei Aufnahmen im IR-Bereich keine Auswirkung. Es werden allerdings optische Filter hergestellt, welche eine Verringerung der Transmission im IR-Spektrum bewirken. Diese finden aktuell ihren Einsatz eher in der Industrie. Aktuell führt kein großer Filmgeräteverleiher in Deutschlang ND-Filter für den IR-Bereich in seinem Angebot.

Belichtungszeit

Allgemein dient die Belichtungszeit bei Filmaufnahmen weniger zur Belichtungssteuerung, sondern zur Kontrolle der Bewegungsunschärfe im Bild. Außerdem wird durch die Feinjustierung der Belichtungszeit eine fehlerfreie Aufzeichnung mit künstlichen Lichtquellen ermöglicht. Da allerdings die gängigen ND-Filter nicht im IR-Bereich greifen, muss teilweise bei hellen Außenmotiven die Belichtungszeit reduziert werden, um die Überbelichtung des Motivs zu vermeiden.

Blende

Bei der Wahl der Blende muss berücksichtigt werden, dass die Beugung bei Infrarotstrahlen stärker als beim sichtbaren Licht auftritt. Das bedeutet, dass die Abbildungsunschärfe durch Beugung beim Abblenden des Objektivs früher als beim sichtbaren Licht in Erscheinung tritt.

Elektronische Verstärkung (ISO/ASA/EI)

Auch die Wahl der kleineren ISO-Zahlen rückt bei Infrarotaufnahmen ohne den Einsatz eines geeigneten ND-Filters mehr in den Vordergrund. Hier ist der Spielraum indes auf einer Seite bei Verstärkung durch das Rauschen und auf der anderen durch die Belichtungskapazität des Sensors relativ eng begrenzt.

Objektive

Aktuelle PL-Mount-Objektive, welche für den Cine-Bereich bestimmt sind, werden in der Regel für die Aufnahmen im sichtbaren Licht korrigiert, jedoch nicht für das IR-Spektrum. Infolge von Dispersion werden die verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich stark gebrochen. Das scharfe Bild der Infrarotstrahlen liegt ein Stück weiter hinter dem Objektiv als das von sichtbaren Strahlen hervorgerufene Bild. Dies liegt daran, dass die IR-Strahlen weniger gebrochen werden, für diese daher die Brennweite des Objektivs geringfügig länger ist – Fokusdifferenz. Somit müssen bei der Aufnahme im Infrarotbereich die folgenden Aspekte bedacht werden.

Fokussierung

Generell kann davon ausgegangen werden, dass im Super-35-Format bei Objektiven bis zu einer Brennweite von 80 Millimetern die Fokusdifferenz bei mittlerer Abblendung unbedeutend ist. Ferner muss auch berücksichtigt werden, dass, wenn eine Aufnahme im Spektrum von zum Beispiel 700 Nanometern bis 1.100 Nanometern stattfi ndet, die unterschiedlichen Wellenlängen nicht in einem Brennpunkt abgebildet werden. Je breiter das Spektrum der refl ektierten Wellenlängen eines Objekts ausfällt, desto weicher erscheint somit seine Abbildung bei der Aufnahme.

Abbildungsfehler

Hot Spot ist ein am häufigsten auftretendes Artefakt bei Infrarotaufnahmen. Dieser wirkt sich als ein heller Fleck in der Mitte der Abbildung aus. Linsenoberfl ächen und die mechanischen Bauteile des Objektivs (Linsenfassungen, Blenden, Gehäuse) streuen das Licht. Dieses Streulicht kann zum Teil auf die Bildebene gelangen und wirkt sich als ein diffuser strukturloser Hintergrund aus.

Zum Teil können auch scharfe Reflexionen auftreten, die als Hot Spot bezeichnet werden. Ebenso reflektiert der Sensor einen Teil des Lichts. Durch Mehrfachreflexionen kann dieses Licht wieder auf die Bildebene gelangen. Es entsteht zum eigentlichen Bild ein überlagertes, meist unscharfes Geisterbild.

Um dem Streulicht entgegenzuwirken, werden die modernen Linsenoberflächen meist vergütet, aber auch die mechanischen Teile erhalten eine Beschichtung. Vergütungen werden für einige Wellenlängen optimiert und sollen somit für einen möglichst großen Teil des sichtbaren Lichts die Transmission verbessern, indem diese die Reflexion minimiert. Diese Maßnahmen für die Optimierung der abbildenden Optik gelten nicht für die Infrarotwellenlängen. Daher ist ein Auftreten von Lichtstreuungen und ungewöhnlicher Mehrfachrefl exionen bei Aufnahmen im Infrarotbereich wahrscheinlicher.