Video Copilot: Tutorial & Live Show

Andrew Kramer mit einem neuen Effekt: Am 9. Februar gibt's zu dem eine Live Show in Berlin mit weiteren Artist aus der Motion Graphics Szene!

Der After Effects Guru ist wieder aufgetaucht – mit einem neuen Crossfire-Partikel Effekt und Infos zur neuen Europa Tour im Februar. In dem Tutorial zeigt Andrew einen (fast) nativen After Effects Workflow. Dabei seht Ihr, wie sich Schriften oder Logos unter anderem mit der Hilfe von Set Matte, Box Blur, Pixel Polly, Roughen Edges und dem kostenlosen Saber Plug-in zerschneiden lassen. Das Ganze ist dabei natürlich so aufgebaut, dass es sich prozedural auf einen jeweiligen Zeil-Layer anwenden und anpassen lässt.

Die Video Copilot Live Tour

Wer sich am 9. Februar in der Nähe von Berlin befindet: An dem Samstag gibt es den letzten Stop der Video Copilot Live Tour in Deutschland. Im Estrel Congress Center in Berlin dreht sich an dem Tag alles um das Thema Motion Graphics, Science Fiction und stilisierte Animationen. Andrew Kramer ist dabei nicht alleine. Mit vier weiteren bekannten Artist aus der Szene gibt’s praktische Tipps, Behind The Scenes und mehr. Neben Andrew sind Moritz Schwind von Entagma, Friendly Robot, Mshprod und Kidmograph dabei. Wer an dem Event teilnehmen möchte, sollte sich beeilen: Die Ticketpreise liegen bei 25 Euro und können hier erworben werden.

Weitere Informationen zur Video Copilot Tour: Zur Tour Website