Substance Designer: Eine Einführung

Drohnen sind überall – am Filmset mit beindruckenden Shots, in der Photogrammetrie, als Datensammler, die ganzen Outdoor-Fans haben sie sowieso schon, und so kurz vor Weihnachten ist es das Verlegenheitsgeschenk für den technophilen Onkel – und, weil es so viele werden, gibt es nun einen Drohnenführerschein. Aber was hat es damit auf sich? - von Michael Radeck