Venom: Kostenloses VFX Training

In dem neuen Film aus dem Marvel Universum schlüpft Tom Hardy in die Rolle des Eddie Brock – auch bekannt als Venom. Wer sich seinen eigenen Venom-Anzug bauen möchte, kann dafür nun auf Allan McKays Website vorbeischauen. Dort bietet der VFX Supervisor einen kostenlosen Workshop zur Erstellung eines digitalen Venom Characters inklusive Animation an. Nach einer Anmeldung erhalten Sie folgendes Material via E-Mail:

Projekt Dateien – Charakter Modelle, High-Res Model von Venom und Animationen

– Charakter Modelle, High-Res Model von Venom und Animationen Über sieben Stunden VFX Training zum verwendeten Workflow in 3ds Max

Allan McKay ist als VFX Supervisor an diversen großen Produktionen beteiligt, darunter Game of Thrones, Transofrmers und mehr. Immer wieder bietet er kostenlose VFX Kurse an. Noch mehr zu dem Thema gibt es in seiner Venom Case Study.

Venom VFX bei DNEG

Für die Umsetzung der visuellen Effekte des originalen Films war in erster Linie das Studio Double Negative verantwortlich. Bei den Previz Arbeiten half zudem The Third Floor. Einen kleinen Einblick in den Design Prozess gibt DNEGs VFX Supervisor Paul Franklin (Interstellar, Inception) hier:

Weitere Informationen zu Venom: Auf Dnegs Website