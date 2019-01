Material Exploration: Making-of

Nächster Artikel

Das Mantra von Mantra ist, das zu rendern, was Houdini an Geometrie, Volumes oder Partikeln erzeugt hat. Und dafür hat SideFX erst neulich einen Oscar bekommen. Wer also auf Hollywood- Niveau rendern will, ist hier goldrichtig. Insbesondere wenn die Pipeline sehr Compositing-orientiert sein soll und darf, bietet Houdini genau diese Tools und Features. - von Olaf Finkbeiner