God of War in Frankreich: Unit Image präsentiert die Arbeiten zum God of War (4) Cinematic!

Unit Image hat in Zusammenarbeit mit Santa Monica Studio und BBH an einem der bekannten Cinematics für God of War 4 gearbeitet. Erst im 2017 gewann das Studio aus Frankreich in der Kategorie „Best Game Cinematics“ unseren animago AWARD für „Beyond Good an Evil 2“! Mehr zum Studio & Projekt findet Ihr hier.

Unit Image Showreel

Wer einen Überblick der letzten Arbeiten von dem Studio bekommen möchte, kann sich das Showreel 2018 ansehen: