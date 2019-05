Tik: Das kostenlose Pipeline Tool

Keine Lust mehr auf Final_final_V3_final und überflüssige Arbeitsschritte? Selbst gut organisierte Projekte können in Richtung Deadline schnell chaotisch werden. Technical Artist „Arda Kutlu“ schenkt der Community dafür nun ein kostenloses Pipeline-Tool namens „Tik Manager„, welches viele hilfreiche Funktionen zu bieten hat.

Tik Manager: Die Highlights

Mit dem Pipeline-Manager lässt sich projekt- und nutzerbasiert als stand-alone-Version arbeiten – am besten in einem Netzwerk, sodass alle User Zugriff haben können. Nach Installation legt Ihr zu Beginn Eures Projektes den jeweiligen Speicherort, Namen (Client und ggf. Marke), sowie Auflösung und die gewünschte Framerate fest. Es lassen sich dabei auch Sub-Projekte anlegen. Anschließend könnt Ihr in den vordefinierten Standard-Kategorien (Model, Shading, Rig, Layout, Animation, Render, Other) mit Euren Shots arbeiten, indem Ihr für jeden Content eine „Base Scene“ mit entsprechenden Einstellungen anlegt. Anschließend lassen sich Versionierungen, Notizen, Vorschau und weitere Funktionen nutzen, um Euren Workflow verwalten und angenehmer machen zu können. Ihr könnt dabei auch im Menü die Kategorien benutzerdefiniert anpassen. Anbei ein kurzes Video zu den Basics, sowie die Feature Highlights im Überblick:

Tool Support: Maya, 3ds Max, Houdini, Nuke werden aktuell unterstützt.

Maya, 3ds Max, Houdini, Nuke werden aktuell unterstützt. Konsistente Benennung: Für Eure Szenen/Assets und korrekte Versionierung

Für Eure Szenen/Assets und korrekte Versionierung Betrachten und öffnen von Shots der unterstützten Software

von Shots der unterstützten Software Animation Previews mit Logging und Playback Support

mit Logging und Playback Support „Project Materials„ – Tool zur Organisation von Projekt Dokumenten, Konzepten, Referenzen und mehr.

– Tool zur Organisation von Projekt Dokumenten, Konzepten, Referenzen und mehr. Asset Library zum organisieren Eurer verwendeten Assets!

zum organisieren Eurer verwendeten Assets! Image Viewer – zur schnellen Betrachtung von gerenderten Bildern.

– zur schnellen Betrachtung von gerenderten Bildern. Nutzer Datenbank für Tracking des Projekt-Fortschritts nach Nutzer

Installation und Download

Der Tik Manager befindet sich aktuell in Version 2.54 und ist für Windows hier verfügbar. Die Installation könnt Ihr Euch in diesem Video anschauen oder auf der Website hier nachlesen.

Weitere Informationen: Findet Ihr auf der Website und der Online Dokumentation