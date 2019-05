Flashback mit Imageworks und Stuart Little

Sony Pictures Imageworks hat mit der Produktion zu Spider-Man into the Spider-Verse in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erhalten. 2017 ist das Studio 25 Jahre alt geworden – nun gibt es nochmal ein paar Rückblicke zu alten Filmproduktion Higlights. Mit kurzen Breakdown Clips unter anderem zu Stuart Little (1999), Hallow Man (200), Spider-Man und Spider-Man 2 (2002 / 2004). Dabei seht Ihr unter anderem auch die Erstellung von „Falcon“ – dem Stuart Little 2 Villain von 2002:

Stuart Little 2 (2002)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Hollow Man (2000)

Weitere Informationen: Zur Sony Imageworks Website