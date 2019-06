Die größte IMAX-Leinwand der Welt kommt

Mit einer Breite von etwa 38 Metern wird die Leinwand nochmal ein gutes Stück größer werden als die bisher größten Exemplare, die bei ca. 35,6 Metern liegen. Das neue IMAX-Center soll gleich neben dem Traumpalast in Leonberg entstehen und voraussichtlich im kommenden Jahr eröffnen.

Auf die Mega-Leinwand wird per IMAX Lasertechnologie der neuesten Generation in 4K projiziert, welche in 2018 eingeführt wurde, unterstützt von einem 12-Kanal Soundsystem, welches ua. mit Deckenlautsprechern aber anscheinend auch seitlichen Kanälen arbeitet.

Für 2020 sind aktuell mehrere Filme angekündigt, die ua. mit IMAX 70mm Kameras gefilmt werden, darunter der neueste Bond, eine Dune-Interpretation von Denis Villeneuve (der sich auf SF-Remakes zu spezialisieren scheint) sowie ein noch unbetiteltes Filmprojekt von Christopher Nolan. Auch einige Sequels wie Wonder Woman 1984 oder Fast&Furious 9 sollen kommen. An geeignetem Futter für die neue Leinwand wird es also nicht Mangeln.