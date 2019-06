Bumblebee | Visual Effects Breakdown

RodeoFX und Industrial Light and Magic präsentieren die Arbeiten an Bumblebee (2018) in diesen neuen Breakdowns!

Zusammen mit Industrial Light & Magic und Scanline VFX (München) hat Rodeo FX an den visuellen Effekten für Bumblebee (2018) gearbeitet. ILM war dabei mit 400 Shots an den meisten der über 1500 VFX Shots beteiligt. Rodeo FX arbeitete an insgesamt 112 und war in erster Linie für die Animationen des Hauptcharakters verantwortlich. Zudem hat das Team einige Compositing Szenen erstellt, darunter die Fluchtszene, in der sich Bumblebee vor dem Haus nach der Karambolage verwandelt.

Weitere Informationen: Zur Website von ILM und RodeoFX