Auf der Suche nach Alpha Masken? Game Artist Dan Rožański bietet dafür 113 neue kostenlose Alphas an. Das Paket beinhaltet dabei eine Vielzahl verschiedener Ornamente aber auch Wolf- und Löwenköpfe und einige mehr.

Alpha Masken Details & Lizenz

Alle Dateien kommen in PSD- umd TIFF Format in einer Auflösung von 2048 x 2048 Pixel. Die Dateien dürfen in kommerziellen Projekten verwenden werden, der Weiterverkauf der Alphas in eigenen Packs ist allerdings verboten.