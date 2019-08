animago Tickets ab sofort verfügbar

Wer es noch nicht getan haben sollte: Es wird Zeit, für Anfang November den Kalender zu blocken. Vom 2. bis 5. November findet in München der animago 2019 statt.

In der neuen Location, der alten Kongresshalle in München, wird noch mehr geboten als in den vergangenen Jahren.

Auf Wunsch vieler Gäste wurde der Start des animago 2019 auf das Wochenende verlegt. So ist der Beginn des Events nicht wie bisher an einem Donnerstag, sondern an einem Samstag. Der Extra-Urlaubsantrag entfällt! Erleben Sie mit Gleichgesinnten einen informativen wie unterhaltsamen Event mit viel Raum zum Austauschen und Networken.

Einer von vielen Höhepunkten des Events ist sicherlich die Preisverleihung zum 23. animago AWARD am Samstag Abend. Wer sind die diesjährigen Preisträger? Anfang September werden die Nominierten in den 10 Kategorien bekannt gegeben. Seien Sie dabei, wenn die Preisträger Ihren Award entgegennehmen und geniessen Sie die ausgezeichneten Filme während der Verleihung.

Auch in Sachen Conference kommen wir den vielfachen Wünschen der Besucher entgegen und haben das Line-Up nochmals erheblich ausgeweitet. Aktuell wird das Programm mit tollen Vorträgen, Making-Ofs und Insider-Tech-Know-how bestückt. Es lohnt sich also umso mehr, hier neues Wissen zu sammeln und zu vertiefen.

Informationen zu Speakern, Vorträgen, Ausstellern und Aktionen werden laufend auf unserer Homepage ergänzt.

Hier geht es zu den Tickets