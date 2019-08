Material X | Open Source mit Autodesk

Ob USD, OpenSubdiv oder OpenColorIO: Open Source Standards spielen eine immer größere Rolle in der VFX Industrie. Autodesk hat nun eine neue Präsentationsrunde veröffentlicht, in der die Arbeit an Material X zusammen mit LucasFilm und Allegorithmic besprochen wird.

MaterialX ist eine offene Standardspezifikation und API zur Beschreibung und Übertragung von Material- und Look-Development Inhalten zwischen verschiedenen DCC Tools oder Renderern. Darunter fallen unter anderem….

Shading Network Topology

Komplexe Materialien mit mehreren Rendering Targets

mit mehreren Rendering Targets Textur und Material Zuordnungen

Zuordnungen und mehr

Bisher kam das Format in verschiedenen Projekten von Industrial Light & Magic zum Einsatz, wie „Star Wars: The Force Awakens“ oder „Rogue One: A Star Wars Story“. Eine Zusammenfassung zum aktuellen Stand der Entwicklung findet Ihr dazu in dieser SIGGRAPH 2019 PDF Slide.

Weitere Informationen: Zur Material X Website