Avengers: Endgame | Weta Digital

„Avengers: Endgame“ stellte den Höhepunkt der letzten 22 Filme im MCU dar. Weta Digital hat bisher an vielen der Marvel Projekte mitgearbeitet, darunter auch Avengers Infinity War (Breakdowns hier). Bei dem aktuell letzten Titel der Avengers-Reihe lieferte VFX Supervisor Matt Aitken mit seinem Team knapp 500 VFX Shots ab.

Mehr von Weta Digital

Seit der Gründung hat das Studio an großen Projekten, glaubhaften digitalen Welten und Charakter gearbeitet. Einblicke in die Anfänge und erste Projekte, könnt Ihr Euch hier ansehen. Kürzlich zeigte Weta zudem ein neues Breakdown zur achten Staffel von Game of Thrones, mit über 600 VFX Shots, viele Schlachten mit über 30.000 Zombies und Dothraki:

