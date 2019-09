Impossible Mirror Shot | Imageworks

Die unmögliche Spiegelszene aus "Contact" (1997): Imageworks zeigt in diesem Flashback , wie der Shot realisiert wurde.

Sony Pictures Imageworks zeigt mit der „Flashback“-Reihe Rückblicke zu alten Filmproduktionen. Mit kurzen Breakdown Clips zeigte Imageworks bisher unter anderem kleine Ausschnitte zu Stuart Little (1999) oder Spider Man (2002). Nun hat das Studio einen weitern Titel hinzugefügt: „Contact“ (1997). In einer der spannendsten Szenen des Films rennt Ellie zum Medizinschrank, nachdem sie ihren Vater auf dem Boden auffindet. Die Szene ist dabei als One-Shot gedreht und zeigt, wie das Mädchen vom unteren Ende der Treppe bis zum Spiegelschrank rennt und diesen öffnet. In dem neuen Clip zeigt das Studio die Plates, mit denen der Spiegeltrick erzeugt wurde.

Weitere Informationen: Zur Imageworks Website