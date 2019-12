Spider-Man: Far From Home | VFX Breakdowns

An dem letzten Spider-Man: Far From Home waren wieder mal einige große VFX Studios beteiligt. Hier seht Ihr die neuen VFX Breakdowns dazu!

Unter VFX Supervisor Janek Sirrs arbeiteten unter anderem Framestore, Image Engine, Scanline VFX, Industrial Light & Magic und Luma Pictures an dem letzten großen Spider-Man Film: „Far From Home„. Mit jeweils zwischen ~200-300 VFX Shots Anteil, präsentieren die Studios nun Ihre Arbeit an dem Marvel Projekt. Von Concept Art, Wasser Simulationen, Explosionen, CG Environments, Set Extensions bis hin zu Compositing Aufgaben, erhaltet Ihr von den Studios interessante Einblicke in die Umsetzung:

Framestore

Image Engine

Scanline VFX

Weitere Informationen: Zur Image Engine, Framestore und Luma Pictures Website