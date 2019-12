Neuer Visual Effects Breakdown zu "Spider-Man: Far From Home". Sony Pictures Imageworks präsentiert Ihre Arbeit an dem Marvel Projekt!

Zuletzt haben bereits andere beteiligte Studios Breakdowns zu „Spider-Man: Far From Home“ veröffentlicht – darunter Luma Framestore und Image Engine. Mit über 325 VFX Shots hat sich auch Sony Pictures Imageworks an dem Projekt beteiligt. Das Studio zeigt in diesem neuen Breakdown, wie das Team in der finalen Schlacht in London vorgegangen ist. (Ab 1:14 scheint jemand bei der Erstellung des Breakdowns Spaß gehabt zu haben)

Weitere Informationen gibt’s auf der Website von Sony Pictures Imageworks