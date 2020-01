Kostenlos: Über 800 3D LUTs

Q-DDL stellt eine Kollektion von mehr als 800 3D LUTs online kostenlos zur Verfügung. In insgesamt 20 Packs mit jeweils 40+ LUTs findet Ihr Dateien im .cube Format – zur Nutzung in Tools wie After Effects, Resolve, Fusion, Nuke, Photoshop und viele mehr. Die Packs kommen dabei in den vier Kategorien Cinematic, Color Grading, Film Simulation und Color Moods.

Download und Nutzung

Die LUTs könnt Ihr kostenlos hier herunterladen. Dabei könnt Ihr die Dateien unter der CC Attribution 4.0 Lizenz auch für kommerzielle Zwecke verwenden. (Beim Download der Packs wird teilweise auf einen AD-Link Shortener Seite weitergeleitet, bei der Ihr einige Sekunden warten müsst)

Weitere Informationen: Zur Q-DDL Website