Wer sich im Mai in der Nähe von Hamburg, Köln, München oder Berlin befindet, kann kostenlos an DaVinci Resolve Training von Blackmagic Design teilnehmen. Zwischen Januar und Juni 2020 ist BM dafür in mehr als 35 Städten in mobilen Klassenräumen unterwegs. Das Training bietet unter anderem Umstieg auf Resolve, automatiserte Workflows, Arbeiten in der neuen Cut Page, Resolution independent Timelines, Rendering und mehr. Eine kostenlose Registrierung findet Ihr dazu im nachstehenden Link.: