UV Workflows mit 3ds Max Bridge: Eine Einführung in RizomUV, um den Prozess etwas angenehmer zu gestalten.

Unwrapping mit RizomUV (Virtual Spaces): Das UV-Unwrapping Tool von Rizom-Lab kann beim doch eher langwierigen Prozess einiges an Zeit sparen. In diesem Tutorial seht Ihr von Stefan Haehnlein eine Einführung zum Tool in Kombination mit der Bridge für 3ds Max. – Weitere Bridges (Blender, C4D, Zbrush, Maya, Modo) findet Ihr auf dieser Seite.

Weitere Informationen: Zur RizomUV Website