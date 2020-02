Image Engine VFX | Lost in Space: Season 2

Die zweite Staffel zu Lost in Space ist seit Ende 2019 auf Netflix zu sehen. An dem Projekt haben unter anderem Mackevision und Image Engine gearbeitet. Für die erste Staffel (2018) lieferte das Team 266 VFX Shots. Für Lost in Space 2 arbeitete Image Engine vor allem an Digital Creatures, Environments, FX und mehr. Neben den Breakdowns, gibt das Studio auf der eigenen Website Einblicke in die Produktion.

Image Engine: Robot Battle | Previz Reel

