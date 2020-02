Solaris: Die Node basierte USD Umgebung für Lighting, Lookdev, Layout und Rendering in Houdini 18.

Einführung in Solaris für Houdini 18: Yuqing Chen von SideFX gibt in dieser Präsentation eine Übersicht zum neuen USD basierten Layout-, Lookdev- und Lighting Tool in Houdini 18. Dabei seht Ihr verschiedene Beispiele für die Erstellung von Assets, Stagemanager und physical Editing.

Bar Scene – Solaris | USD

Wer selbst etwas mit dem neuen Kontext vertraut werden möchte: Diese kostenlose „Bar Scene“ enthält Dateien und Assets, die mit dem neuen Solaris LOP Kontext erstellt wurden. Die USD-Assets stehen dabei in einer aufbereiteten Bar zum Rendern (Karma) und Bearbeiten (Edit LOP) zur Verfügung.

Solaris Übersicht in der DP 01 : 20

In der letzten DP Ausgabe 01 : 20 war auch einer der Schwerpunkte das Houdini 18 Release. Unsere Übersicht zu Solaris könnt Ihr Euch hier kostenlos durchlesen. Weitere nützlichen Tooltips, sowie Interviews zum Thema KI, Blackmagic 6K Kamera Review, Katana, Paint Tools Überblick und vieles mehr findet Ihr in der Ausgabe!