Carnival Row (2019) ist die neue Neo-Noir Fantasy Serie auf Amazon Prime. Mit über 250 VFX Shots Beteiligung, präsentiert Pixomondo nun die Arbeit an dem Projekt. Das Studio war unter anderem für CG Replacements der Flügel, sowie verschiedene CG Sets und Extensions verwantwortlich. Neben Pixomondo haben zudem auch Image Engine (hier geht’s zum Breakdown), Mr.X und Importan Looking Pirates an der Serie gearbeitet.

