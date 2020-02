Chaos Group: Lavina in Beta verfügbar

Das Realtime Projekt zu V-Ray ist ab sofort als Beta für User mit V-Ray Next Render Lizenz zum testen bereit: Projekt Lavina ist als Standalone in Version 0.10 verfügbar.

Chaos Group hat die erste Beta für das Echtzeit Projekt „Lavina“ veröffentlicht, mit dem große V-Ray Szenen in Realtime interaktiv betrachtet und bis zu einem gewissen Grad bearbeitet werden können. Das Standalone Tool verwendet dafür neben RT Cores der Nvidia RTX Serie, ähnlich wie in der Unreal Engine, DirectX Raytracing von Microsoft (DXR). Während Projekt Lavina schon viele Funktionen unterstützt, enthält es derzeit jedoch auch noch diverse Einschränkungen.

Projekt Lavina Features und Einschränkungen

Die Software arbeitet mit .vrscene Dateien, die von V-Ray Next exportiert wurden. Das Echtzeit Raytracing Tool ermöglicht dabei unter anderem folgende Funktionen:

Vrsence Dateien (.vrscene) mit schnellem Import und Echtzeit Betrachtung

(.vrscene) mit schnellem Import und Echtzeit Betrachtung Vray/Vrscene Materials grundlegender Support und Drag & Drop Funktion

grundlegender Support und Drag & Drop Funktion Merge Feature zum Einfügen von weiteren Objekten in eine Szene

zum Einfügen von weiteren Objekten in eine Szene Objects & Editing – Position/Skalierung/Rotation von Assets in einer Szene

Position/Skalierung/Rotation von Assets in einer Szene Lichter lassen sich (de-)aktivieren, sowie in Farbe und Intensität ändern

lassen sich (de-)aktivieren, sowie in Farbe und Intensität ändern Licht Config .vrdx Dateien zum Im- und Export neuer Light Settings

.vrdx Dateien zum Im- und Export neuer Light Settings LUTs und HDRI Maps können importiert und genutzt werden

können importiert und genutzt werden Stills und Walkthrough Export in Echtzeit oder Offline Rendering

Zu den Einschränkungen: Während Lichter zwar prinzipiell mit Sphere, Rectangle, Point und Sun-Lights unterstützt sind, fehlt laut Dokumentation aktuell der Support für Spot-, IES-, Dome-, Mesh- und Portal Lights. Materialien in einer Szene lassen sich mit Drag & Drop auf Objekte anwenden, können allerdings nicht in Lavina selbst bearbeitet werden und nur durch Näherungswerte gerendert. Weiterhin fehlt der Support für einige Shader Parameter und Texture Maps. Die vollständige Liste dazu könnt Ihr Euch hier in der angelgten Dokumentation durchlesen.

Getting Started

Für einen Einstieg in das neue Tool findet Ihr hier bereits eine ausführliche Tutorialreihe. Dabei lernt Ihr unter anderem, wie sich .vrscene Dateien öffnen und mergen lassen, wie die Navigation, Arbeit mit Kameras, Bearbeitung von Lichtern oder Objekten funktioniert und wie Ihr mit Lavina Stills und Walkthroughs rendern könnt.

Download und Anforderungen

Das Projekt Lavina ist derzeit für alle als Beta-Version kostenlos verfügbar, die bereits eine V-Ray Next Render-Lizenz besitzen (erhältlich mit V-Ray für 3ds Max, Maya usw.). Weitere Anforderungen sind zudem

DXR kompatible GPU: RTX Karte mit NVidia Treiber 436.02 oder neuer

Microsoft Windows 10 RS5 (version 1809), build 17763 oder später

8GB RAM

Weitere Informationen: Zur Chaos Group Website und Projekt Lavina Dokumentation