MPC und The Lion King: Das Studio zeigt im neuen Visual Effects Breakdown die Arbeit an dem großen Disney Projekt.

MPC war bei den diesjährigen Oscars neben 1917 (Gewinner) auch mit „The Lion King“ unter den Nominierten. Zusammen mit VFX Supervisor Adam Valdez waren über 1250 MPC Artists an dem Projekt beteiligt. Das Team lieferte dafür insgesamt 1.490 VFX Shots (170.668 Frames) an Disney.

Virtual Production

Visual Effects für Lion King

Weitere Informationen zum Projekt: Zur Technicolor und MPC Website