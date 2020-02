Foundry veröffentlicht Nuke 12.1 Release

Nuke 12.1 ist da: Foundry veröffentlicht die neue Version ihrer Compositing Software. Alle neuen Feature Highlights findet Ihr hier in der Übersicht:

Nuke 12.1 Feature Highlights

Neben neuer Shuffle-Node verfügt Nuke nun unter anderem über eine aktualisierte LensDistortion-Node, verbesserter GPU-Beschleunigung und mehr. Zu den Updates gehören dabei:

Neue Shuffle Node mit Node-basierten UI und Support für 8-Channel per Layer

mit Node-basierten UI und Support für 8-Channel per Layer Lens Distortion Verbesserung mit neuem Interface und besserer Performance

Verbesserung mit neuem Interface und besserer Performance Blink/Script Update mit GPU Beschleunigung und ParticleBlinkScript Node

Update mit GPU Beschleunigung und Cara VR: Spherical & Bilateral in Nuke verfügbar und GPU Caching in Blink

Spherical & Bilateral in Nuke verfügbar und GPU Caching in Blink High DPI Support mit Windows und Linux nun für alle Systeme

mit Windows und Linux nun für alle Systeme Grid Warp Tracker mit neuen Export-Optionen zu einer Tracker und Transform Node, inklusive Auswahl von einem oder mehreren Grid Points.

Neben den genannten Neuerungen fügt Foundry erweiterten ARRI Camera Support hinzu (Codex HDE .arx; ProRes MXFs und mehr). HieroPlayer lässt sich in Nuke 12.1 als Flipbook Tool auch in Nuke und NukeX verwenden. Nuke Studio unterstützt zudem QuickTime Audio & Surround Sound. Die vollständige Liste der Neuerungen findet Ihr in den Release Notes.

Nukes neue Shuffle Node

Neuer Lens Distortion Workflow

Neue BlinkScript Particle Node

CaraVR GPU Performance

Weitere Informationen: Zur Foundry Website