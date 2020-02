FMX 2020 mit Early Birds, Trailer und Programm

Unter dem diesjährigen Motto „Imagine Tomorrow“ feiert die FMX 25. Jubiläum. Tickets für die FMX 2020 könnt Ihr bis zum 13. März 2020 noch mit Early-Bird-Rabatt hier im Ticket-Shop erwerben. Neben weiteren Programmpunkten ist zudem die erste Episode der offiziellen FMX 2020-Trailerserie Mulm online.

FMX 2020 neue Speaker

Alle bisherigen für die FMX 2020 bestätigten Referierenden könnt Ihr auf der FMX-Website finden. Eine vollständige Beschreibung der FMX 2020-Tracks und -Kuratoren ist dazu bereits seit Anfang Februar auf der Website zu finden.

Klaus – Sergio Pablos Animation Studios

Regisseur Sergio Pablos (Sergio Pablos Animation Studios) wird über den hochgelobten Film Klaus sprechen, der soeben mit sieben Annie Awards (unter anderem für Best Feature) ausgezeichnet wurde und zudem für die Academy Awards (für den besten animierten Spielfilm) sowie für die BAFTA Awards und die VES Awards nominiert ist – und der erste animierte Original-Netflix-Film ist. Sergio Pablos ist bekannt dafür, dass er als Supervising Animator für Disney-Filme wie Tarzan und Treasure Planet gearbeitet hat und die Basisstory für Filme wie Despicable Me und Smallfoot entwickelt hat. Seine Karriere im Bereich der Animation erstreckt sich über drei Jahrzehnte. „Wenn ich nach 30 Jahren Arbeit in der Animationsbranche eines gelernt habe, ist es, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann“, sagt er. „So viele Vorhersagen, die als sicher galten, sind nicht eingetroffen, und so viele unerwartete Entwicklungen sind eingetreten, die die Branche für immer verändert haben. Aber als Filmemacher, der in der Animation arbeitet, versuche ich, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die in meinen Geschichten ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Natur sind, Dinge wie Einfühlungsvermögen und Emotionen, denn diese wird es immer geben.“

Image Engine: Carnival Row

Von Werwölfen bis zum Dark Asher – Design, Aussehen und Animation einiger mörderischer Kreaturen der Fantasy-Serie Carnival Row bei Amazon Prime werden das Thema des Vortrags von Animation Supervisor Jenn Taylor (Image Engine) auf der FMX 2020 sein. Sie wird darauf eingehen, wie sich die Pipeline von Image Engine entwickelt hat, um komplexe Kreaturen für den kleinen Bildschirm zu schaffen. In ihrer Karriere hat sie an Titeln wie Fantastic Beasts and Where to Find Them, Game of Thrones und Lost in Space mitgewirkt. Jenn Taylor über die Zukunft der Animation: „Mit dem Unterhaltungstrend hin zu Streaming-Medien erhalten wir mehr Möglichkeiten, hochwertige visuelle Effekte in Spielfilm-Qualität zu schaffen. Ich bin begeistert von den Inhalten, die bereits produziert werden, und ich gehe davon aus, dass wir weiterhin mehr sehen werden, mit immer höheren Standards. Das ist sowohl für die Zuschauer als auch für die Künstler positiv! Wir alle wollen Inhalte schaffen, auf die wir stolz sind, und mit der zunehmenden Zahl von Streaming-Plattformen und Serienveröffentlichungen werden wir weiterhin inspiriert und dazu angespornt, uns Jahr für Jahr zu verbessern.“

Phil Davies und Preppa Pig

Phil Davies (The Elf Factory) produziert seit den frühen 1980er Jahren Fernsehprogramme und Animationsprojekte und hat sechs BAFTAs und einen Emmy Award gewonnen. Zuletzt hat er zwei mehrfach preisgekrönte Zeichentrickserien für Kinder produziert – Peppa Pig und Ben and Holly’s Little Kingdom. Auf der FMX 2020 wird Phil Davies einen Vortrag über Peppa Pig halten, das in über 180 Länder weltweit verkauft wurde und ein großes Lizenzprogramm hervorgebracht hat. Gegenwärtig ist es die Nummer 1 unter den Brands für Vorschulen in Großbritannien, Spanien, Italien und Australien, mit großen Rollouts in den USA, China, Südamerika und Russland. Gute Aussichten für die Zukunft – wie stellt sich Phil Davies selbst die Zukunft vor? „‘Tomorrow’s world’ war eine meiner Lieblingssendungen als Kind. Ich habe es immer geliebt, neue Technologien, neue Ideen und Arbeitsweisen zu erforschen. Die Technologie mag sich zwar weiterentwickeln, aber die Grundregeln des Storytellings gelten immer noch, egal welches wunderbare neue Gerät vielleicht erfunden wird, entweder in der nächsten Woche oder in den nächsten Jahrtausenden.“

Half-Life: Alyx

Joe van den Heuvel ist Software-Ingenieur bei Valve, wo er sich darauf konzentriert, die Echtzeit-Animation zu verbessern. Er ist für die Entwicklung des neuen Runtime-Animationssystem der Source 2-Engine verantwortlich, die als erstes bei dem Game Half-Life: Alyx angewendet wird, ebenso wie SteamVRs Skeletal Input API. Nach fast zwei Jahrzehnten in der Entwicklung von Animations- und Physiktechnologie, die dazu dient, Charaktere zum Leben zu erwecken, ist er mehr denn je begeistert von den neuen Möglichkeiten, die VR dem Publikum bietet, mit virtuellen Charakteren in Verbindung zu treten.

FMX 2020 Trailer Mulm

Die FMX-Trailer werden traditionell von den Studierenden des FMX-Veranstalters Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg erstellt. Zum 25- jährigen Jubiläum bildet der animierte Kurzfilm Mulm die Basis für eine Trailerserie mit vier Episoden, die der FMX ihr Design für das Jahr 2020 verleiht. Mulm (Regie: Carol Ratajczak, Tobias Trebeljahr | Producer: Laura Messner | Technische Leitung: Seyed Ahmad Hosseini | Sounddesign: Marc Fragstein | Filmmusik: Alexander David Wolf) zeigt einen visuellen Trip durch die verzerrte Wahrnehmung des Protagonisten, einem obsessiven Physiker, der einen fernen Himmelskörper beobachtet, der Impulse aussendet. Doch irgendetwas nervt ihn ständig, hält ihn von seiner Arbeit ab und treibt ihn in den Wahnsinn… Schaut Euch hier den ersten Trailer an:

FMX 2020 Forum

Im FMX Forum ist dieses Jahr wieder Foundry wieder als Main Partner an Bord – das Software-Unternehmen lädt das Publikum in seine Company Suite ein. Golaem, BenQ, Qualisys, Rokoko und Substance by Adobe werden mit Ständen auf dem Marketplace vertreten sein. Workshops werden von Substance by Adobe, PocketStudio und Pixar’s RenderMan angeboten. Scanline VFX, Electric Theatre Collective, Rise FX, Framestore, Blue Zoo , Axis Studios und Spellwork Pictures werden am Recruiting Hub teilnehmen. Für den School Campus können die Hochschule Luzern, die University of South Wales, die TH Mittelhessen, die Merz Akademie – Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien Stuttgart und die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf angekündigt werden.

Early Birds Verfügbarkeit

Noch bis 13. März 2020 könnt Ihr für die diesährige Konferenz im Ticket-Shop Early-Bird-Tickets erwerben. Für alle vier Tage (5. bis 8. Mai) erhalten Studenten den Conference Pass aktuell noch für 180€, Professionals für 400€.

Weitere Informationen: Zur FMX 2020 Website