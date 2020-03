Die neue DP Ausgabe 02 : 2020 ist da!

Es ist soweit – die neue Ausggabe der Digital Production ist endlich da! Neben Making-ofs zu Projekten wie Känguru-Chroniken (Trixter) und Spides, gibt es für Euch in 02 : 2020 unter anderem eine große Übersicht zu den besten Editing Programmen. Daneben haben wir neue Hardware wie das MacBook Pro oder BMD Keyboard inklusive Alternativen unter die Lupe genommen und viele nützliche neue Tools, sowie Plug-ins für Euch getestet. Wer inzwischen noch nicht auf den Blender-Zug aufgesprungen ist, findet außerdem alles rund um’s Thema Eevee, die Blender Community, Mission 307 und mehr! Mit der FMX vor der Tür, könnt Ihr Euch in dieser Ausgabe schon einen Vorgeschmack zu dem 25. Jubiläum der VFX Konferenz in Stuttgart machen.

Themenauszug aus der DP 02 : 2020

Das war natürlich nicht alles – denn dazu gibt es unter anderem noch eine Einführung in Flame 2020, einen Überblick zum Live Grading am Set, Zbrush 2020, Add-ons für Substance Designer, Quad Remesher und vieles mehr. Die DP 02 : 2020 könnt Ihr Euch in unserem Online Shop kaufen. Wer dauerhaft informiert bleiben möchte, hat dort auch die Möglichkeit sich unser Fachmagazin im Abo – digital und analog – zuzulegen.

Weitere Informationen: Zur neuen DP Ausgabe 02 : 2020