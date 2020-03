Unity Premium Features für Studenten

Unity Technologies hat einen neuen Plan für Studenten veröffentlicht, mit denen Ihr Zugang zu Premium Funktionen erhaltet, wie die Cloud-basierte Zusammenarbeit kostenlose Ressourcen und mehr. Zu den zusätzlichen Features gehören dabei:

Cloud-basierte Kollaboration für Gruppenprojekte mit bis zu 5 Personen.

für Gruppenprojekte mit bis zu 5 Personen. Premium Learning Ressourcen mit kostenlosen Zugang zu Unity Learn Premium.

mit kostenlosen Zugang zu Unity Learn Premium. Cloud Build für kompelxe Projekte mit minimaler Hardware

für kompelxe Projekte mit minimaler Hardware Kostenlose Asset Packs u.a mit dem Snaps Prototype Pack.

u.a mit dem Snaps Prototype Pack. Dark Theme UI Feature

Sobald der Studenten Account verifiziert ist, erhaltet Ihr einen Coupon Code für das Student Asset Pack.

Unity Student Registrierung

Wer als Student an einer anerkannten Bildungseinrichtung eingeschrieben und 16 Jahre alt ist, kann sich für den Student-Plan kostenlos hier anmelden. Nach Erstellung (oder Log-ins) eines Unity und GitHub Accounts, erfolgt die Verfizierung über das GitHub Student Developer Pack. Eine genaue Anleitung dazu findet Ihr hier. Wer bereits Unity Pro oder Plus Subcription besitzt und auf den kostenlosen Student-Plan umsteigen möchte, muss such nach Registrierung aktiv abmelden.

Weitere Informationen: Zum Unity-Blog Eintrag