Das kanadische Visual Effects und Animation Studio Switch VFX zeigt seine Arbeit an der neuen Season 2 der Netflix Serie Altered Carbon (HIER geht’s zum Breakdown Clip). Zu den letzten Projekten des Studios zählen The Expanse Season 1 bis 4, Nightflyers und Jigsaw. Neben dem Switch VFX haben unter anderem auch Double Negative, Krow und Spin VFX an der aktuellen Altered Carbon Staffel gearbeitet.

Weitere Informationen: Zur Switch VFX Website

Altered Carbon Season 2 Trailer