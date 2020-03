Kostenlos | VDB Simulationen von JangaFX

JangaFX schenkt Euch eine Reihe von exportierten VDBs – darunter Explosionen, Rauch, Implosionen, Feuer, Tornado und mehr. Die Volumes wurden dabei mit EmberGen generiert und können in jedem beliebigen Tool und Projekt verwendet werden. Die Dateien sind via CC0 lizensiert und entsprechend auch für kommerzielle Zwecke einsetzbar.

To celebrate @blender_org’s VDB integration, we’ve decided to release a set of high fidelity VDB simulations generated with #EmberGen. These are licensed under CC0 (Public Domain). Go download them now and 🔄 this to spread the word!

Download: https://t.co/KUg37dmhVW#vfx pic.twitter.com/viV8hzPMys

— JangaFX Software (@JangaFX) March 4, 2020