Das Team von Cinesite London mit neuem Visual Effects Breakdown zu The Witcher! Das Studio hat mit mehr als 250 Shots an allen 8 Episoden der ersten Staffel von The Witcher gearbeitet . Neben Monstern, Schlachten und Kampfszenen hat Cinesite dabei auch den halben Wald in der finalen Folge abgefackelt. Weitere Breakdowns zu dem Projekt, könnt Ihr Euch hier von Framestore anschauen.

Weitere Informationen: Zur offiziellen Website cinesite.com