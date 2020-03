Maya 2020.1 veröffentlicht: Rokoko

Autodesk hat das erste Update zur Maya 2020 Version veröffentlicht: Neben neuer Motion Capture Library, kommen damit auch Verbesserungen für Bifrost, Timeline, 3D Painting und mehr:

Maya 2020.1: Neue Motion Capture Library

Die Motion-Capture-Bibliothek von Rokoko ist ab sofort über ein Plug-in direkt in Maya verfügbar. Dabei lassen sich die Animationen schnell via Drag & Drop von FBX Daten auf die eigenen Assets anwenden. Die Library gibt es seit September 2018 (nativ in Unity) und beinhaltet Motion Assets die unter anderem für Produktionen wie The Last Jedi, Doctor Strange, Assassin’s Creed oder Horizon Zero Dawn erstellt wurden. Während Nutzer 50 kostenlosen Mocap-Daten von Eric Jabobus (Stuntman in God of War 4) erhalten, liegen die regulären Kosten zwischen 3$ und 6$. Weitere Informationen findet Ihr dazu hier.

Weitere Neuerungen

Bifrost mit schnelleren Simulationen, bessere Graph Interaktivität und mehr.

mit schnelleren Simulationen, bessere Graph Interaktivität und mehr. 3D Paint High Resolution mit Support für bis zu 16K Texturen.

mit Support für bis zu 16K Texturen. Time Slider Update mit interaktivem Bewegen und Skalieren.

Weitere Informationen: Zu den Release Notes