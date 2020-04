Premiere Pro „Productions“ veröffentlicht

Adobe veröffentlicht neues "Productions" Feature und gibt allen Premiere und After Effects Usern Zugang zu Team Projects.

Das kürzlich vorgestellte „Productions“ für Premiere Pro ist nun im neuen Update verfügbar. Als weitere Initiative angesichts der Coronakrise hat Adobe zudem Team Workflows für alle Creative Cloud User zugänglich gemacht.

Productions in Premiere Pro

Productions bietet ein neues Framework zur Organisation von Projekten, sowie die Nutzung von Assets – ob allein oder in einem Team Workflows. Productions verbindet dabei die Projektdateien Eurer Ordner mit der Folder Struktur in Premiere Pro und ist im Gegensatz zu Team Projects für lokale Speicherung gedacht. Productions ist ab sofort in allen Premiere Versionen verfügbar und bietet unter anderem:

Mehrere Projekte innerhalb einer Produktion anlegen und organisieren.

innerhalb einer Produktion anlegen und organisieren. Teams: Mehrere Editoren können an Projekten einer einzigen Produktion arbeiten.

Mehrere Editoren können an Projekten einer einzigen Produktion arbeiten. Project Locking um das Überschreiben von Projekten zu verhindern.

um das Überschreiben von Projekten zu verhindern. Lokaler Speicher: Produktionen kommen ohne Internetverbindung aus.

Produktionen kommen ohne Internetverbindung aus. Beidseitiges Syncing zwischen „Productions Panel“ und den Ordner auf dem OS.

zwischen „Productions Panel“ und den Ordner auf dem OS. Production Panel: Zeigt alle Projekte und zugeordnete Team Mitglieder an.

Zeigt alle Projekte und zugeordnete Team Mitglieder an. Asset Sharing zwischen Projekten ist möglich, ohne dabei Duplikate zu erzeugen.

Team Projects kostenlos

Team Projects ist Teil der Team- und Enterprise-Lizenzen für Premiere Pro und After Effects und für Remote Kollaboration gedacht. Zur Unterstützung in der aktuellen Lage stellt Adobe allen Creative Cloud Nutzern Team Projects vom 14. April bis 17. August 2020 kostenlos zur Verfügung. Um Zugang zu erhalten benötigt Ihr:

Ein aktives Creative Cloud Abonnement

Download der neusten Premiere Pro und After Effects Version über CC App.

Weitere Informationen: Zur Adobe Website