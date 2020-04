Und hier kommt Flame 2021

Autodesk veröffentlicht Flame 2021: Die Compositing & Finishing Software enthält nun weitere Machine Learning Funktionen, nützliches GPU Defocus, erweiterten Dolby Vision HDR Support und mehr.

Physical Defocus

Mit dem neuen Physical Defocus Effekt, könnt Ihr Euren jeweiligen Shots und Comps Tiefenschärfe hinzufügen. Der Effekt kann in Batch als eigenständige Matchbox-Node oder in Image Selective in Kombination mit einer generierten AOV-Depth Map verwendet werden. Dabei lässt sich Physical, Action Camera Presets oder Custom Mode wählen. Mehr Informationen zum Physical Defocus findet Ihr hier im online Training.

Machine Learning: Face Segmentation

In den letzten Releases sind immer mehr Machine Learning Tools in Flame integriert worden. Mit dem Semantic Keyer lassen sich ab jetzt auch Gesichtsteile wie Mund, Augen oder Nase automatisch isolieren und tracken. Die Qualität der Masken sind letztendlich sehr vom jeweiligen Shot abhängig. Mögliche Anwendungsbereiche sind dabei Compositing, Color Grading, Beauty Work und mehr. Eine Übersicht zu den Funktionen und auswählbaren Gesichtsteilen findet Ihr hier im Manual.

Dolby Vision für HDR

Ab sofort enthält Flame erweiterten Support für das Dolby Vision HDR Format, das bisher bereits als Output unterstützt war. Mit dem Update kommen nun neue Workflows für Import-, Authoring-, Anzeigen-, Metadaten- und Export Funktionen.

Effects Verbesserungen

Um die Übersicht zu behalten, hat Autodesk in Flame 2021 einen neuen Explorer eingeführt, welcher das Media Panel in der Effects Environment ersetzt. Damit soll das Management von Effekten oder Grading Setups einfacher werden. Mehr dazu hier.

Weitere Informationen: Zu den offiziellen Release Notes