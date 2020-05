Für "The Dark Crystal: Age of Resistance" haben die Artists bei Double Negative viel Zeit investiert - hier seht Ihr zwei neue VFX Breakdowns dazu.

Die TV VFX-Teams von DNEG erstellten in 2 Jahren über 4200 Shots mit 50 Character und Creature Assets, sowie Environments, Interior, Dörfern und mehr für „The Dark Crystal: Age of Resistance“ (2019). Neben dem Making of auf Netflix, zeigt das Studio in den beiden neuen Breakdowns, wie einige der Assets erstellt wurden.

Weitere Informationen: Zur DNEG Website