Carnival Row ist die Ende 2019 veröffentlichte Neo-Noir Fantasy Serie auf Amazon Prime. Nun präsentiert auch das Studio Important Looking Pirates (ILP) aus Stockholm die Arbeit an dem Projekt. Das Studio war unter anderem an Projekten wie Lost in Space, Westworld S2 und Jurassic World – Fallen Kingdom beteiligt. Neben ILP haben zudem auch Image Engine, Mr.X und Pixomondo an der Serie gearbeitet.

