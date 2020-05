Godzilla: King of the Monsters | VFX Breakdown

MPC Film präsentiert den VFX Breakdown zum letzten Godzilla: King of the Monsters Projekt.

VFX Supvervisor Guillaume Rocheron, leitete MPC Film bei Godzilla: King of the Monsters mit über 700 Artists. Insgesamt lieferte das Studio aus drei verschiedenen Locations über 660 VFX Shots für den Film. Dabei war das Team unter anderem für vier Hero Creatures, Environments und FX Arbeit und Seuqnzen wie der finalen Kampfszene veranwortlich. Neben MPC arbeiteten unter anderem auch DNEG, RodeFX, Ollin VFX, Raynault VFX und Method Studios an dem Projekt.

Weitere Informartionen: Hier geht’s zur MPC Film Website zum Projekt