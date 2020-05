FMX Highlights Teilnahme

Nächste Woche starten die Veranstalter der FMX die neue Reihe „Highlights der FMX 1994-2020“ – passend zum eigentlichen Starttermin der Konferenz. Dabei wird es vom 5.-8 Mai und danach alle zwei Wochen eine Online Event mit einer herausragenden Persönlichkeit geben. Gestartet wird am kommenden Dienstag, den 5. Mai, um 18 Uhr MEZ mit Jana Pinkava. Im Exklusiv-Interview gibt der Oscar Preisträger und Gründer der Google Spotlight Stories einen aktuellen Überblick über seine persönliche Sicht auf die Welt der Animation. Übersicht zum geplanten Programm findet Ihr hier.

Die Teilnahmemöglichkeiten

Es gibt für Euch zwei Möglichkeiten, an den Online Serien von „Highlights der FMX 1994-2020“ teilzunehmen:

1. Interaktiv: Dafür besucht Ihr die Website www.fmx.de ein paar Minuten vor der Show. Wer dort Name und E-Mail-Adresse angibt, kann am Interview-Raum teilnehmen, um Fragen einzusenden und mit den anderen Teilnehmern chatten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – seid also rechtzeitig dort.

2. Passiv: Wenn der Interviewraum voll ist oder wer sich das Interview einfach nur ansehen möchten, kann das Video im Livestream hier ansehen.

Weitere Informationen: Zur offiziellen FMX Website