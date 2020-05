Das Internationale Trickfilmfestival im Livestream!

Der Live-Stream startet am 5. Mai, 20 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und endet am 10. Mai nach der großen Preisverleihungs-Gala ca. 21:30 Uhr. Hier das Programm bis Sonntag: (Oder als PDF-Download hier)

Dienstag, 5. Mai 2020

20:00 Uhr: Eröffnung // Moderation: Markus Brock

Vorstellung der Wettbewerbe

Gäste sind u.a. Dr. Walter Rogg (Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Region Stuttgart),

Dodokay (Comedian), Eduardo Rivero (Regisseur von „A Costume for Nicolas“, Mexico City / Video Call)

22:30 Uhr: ITFS Night Talk

22:45 Uhr: Interview Ulrike Groos (Direktorin Kunstmuseum Stuttgart)

23:00 Uhr: ITFS Night Stream

Mittwoch, 6. Mai 2020

12:00 – 14:00 Uhr: ITFS Workshops & Master Classes

12:00 Uhr: Master Class: Nicole Blies & Stéphane Hueber-Blies: Zero Impunity // EN

14:00 – 17:00 Uhr: ITFS Kids Stream: 14:30 Uhr: Kinder-Trickfilmakademie

Folge 1: Idee und Storyboard mit Derek Roczen

15:00 Uhr: Interview Philipp Franke (Kindermedienland)

16:30 Uhr: Studio 100 präsentiert: Nils Holgersson

16:00 Uhr: Körperklaus is in ze house!

17:00 – 20:00 Uhr: ITFS Talks & Shorts

17:00 Uhr: Interview Sven Hahn (CIS)

17:30 Uhr: Interview Karin Fritz (Geschäftsführerin Innenstadtkinos Stuttgart)

18:00 Uhr: Interview Viktor Schoner (Intendant Staatsoper Stuttgart)

18:45 Uhr: Interview/Talk Max Howard (Animation Consultant) // EN

19:30 Uhr: Interview Daniel Höpfner (Regisseur) + Weltpremiere seines Kurzfilms „Botschaften“ (2019)

20:00 – 22:00 Uhr: ITFS Focus Oscars

20:00 Uhr: Dodokays Animationssynchro

Interviews und Videobotschaften u.a. von und mit Ron Diamond (Hollywood) // EN

Oscarpreisträger Thomas Stellmach (Kassel) sowie viele Oscar-prämierte Kurzfilme

22:00 – 23:00 Uhr: ITFS Night Talk

22:30 Uhr: Interview Stefanie Stegmann (Literaturhaus Stuttgart)

Ab 23:00 Uhr ITFS Night Stream

Popbüro-Sessions, ITFS Trailer Show, Best of ITFS 48h Animation Jam

23:30 Uhr Wiederholung: Master Class Nicole Blies & Stéphane Hueber-Blies: Zero Impunity // EN

Donnerstag, 7. Mai 2020

12:00 – 14:00 Uhr: ITFS Workshops & Master Classes

12:00 Uhr: Master Class Denis Walgenwitz // EN

„Künstlerische Erwartungen kontra Möglichkeiten der Produktion – Herausforderungen für

Animationsprojekte“

14:00 – 15:00 Uhr: ITFS Kids Stream

14:15 Uhr: Körperklaus is in ze house!

14:30 Uhr: Kinder-Trickfilmakademie

Folge 2: Kulissen- und Setbau mit Tine Kluth

15:00 – 18:00 Uhr: Edutain Me

15:00 Uhr: Britta Trapp (Dusyma) präsentiert CoboStories – eine Animationssoftware und Tricktisch für Kitas und Kinderhorts

15:15 Uhr: Landeszentrale für politische Bildung

15:30 Uhr: Präsentation – Prof. Dr. Stefanie Nickel zu Sims & Minecraft im Grundschulunterricht im Rahmen von Games im Unterricht (LFK)

15:40 Uhr: Präsentation – Anja Marquardt zu Einsatz von Super Mario & Pac Man im Sportunterricht im Rahmen von Games im Unterricht (LFK)

16:00 Uhr: Keynote: Tiny Bop – Kreative Lernspiele aus New York

16:30 Uhr: Panel-Diskussion zum Thema „Das Klassenzimmer für die Digitale Zukunft“:

u.a. mit Leandro Cerqueira Karst (Vorsitzender des Landesschülerrats), Gren Babinecz (Kolping Bildungswerk), Ralph Stock (Promotion Software), Daniel BIalecki (Scoyo), Reinhard Koslitz (Didacta Verband e.V. – Verband der Bildungswirtschaft)

18:00 – 20:00 Uhr: ITFS Talks & Shorts

18:00 Uhr: Interview Christina Schindler (Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF)

18:30 Uhr: Interview Reanne Leunig (Wirtschaftskammer Österreich) und Siegfried Weidlich (Österreichisches Honorarkonsulat Stuttgart) zur Lage der Kreativwirtschaft in Österreich in Zeiten von Corona

19:00 Uhr: Interview Hannes Rall (Nanyang Technological University)

19:20 Uhr: Interview Mark Shapiro (Animation Curator & Consultant) // EN

20:00 – 23:00 Uhr: ITFS Focus France

20:00 Uhr: Dodokays Animationssynchro: Interviews u.a. mit Catherine Veber (Generalkonsulin der Republik Frankreich), Jeanette Konrad (ARTE Frankreich), Christopher Buchholz (Französische Filmtage Tübingen/Stuttgart)

21:30 Uhr: Langfilm „Un monstre à Paris“ (Bibo Bergeron, 2011, Deutsche Fassung)

Ab 23:00 Uhr: ITFS Night Stream

Popbüro-Sessions, ITFS Trailer Show, Best of ITFS 48h Animation Jam

23:30 Uhr: Wiederholung Master Class Denis Walgenwitz // EN

„Künstlerische Erwartungen kontra Möglichkeiten der Produktion – Herausforderungen für

Animationsprojekte“

Freitag, 8. Mai 2020

12:00 – 14:00 Uhr: ITFS Workshops & Master Classes

12:00 Uhr: Screenplay Workshop Pedro Rivero (Bilbao) // EN

Writing for Animated and Live Action Films

14:00 – 17:00 Uhr: ITFS Kids Stream

14:30 Uhr: Kinder-Trickfilmakademie:

Folge 3: Animationen erstellen mit Tine Kluth

15:30 Uhr: Studio 100 präsentiert: Nils Holgersson

16 Uhr: Körperklaus is in ze house!

16:30 Uhr: Studio 100 präsentiert: Nils Holgersson

17:00 – 20:00 Uhr: ITFS Talks & Shorts

17:00 Uhr: Interview Robert Bradbrook (Head of Animation National Film and Television School (NFTS), London) // EN

18:00 Uhr: Lecture Bill Plympton (New York) // EN

19:15 Uhr: Interview Waltraud Grausgruber (Kuratorin und Co-Leiterin Tricky Women):

Women in Animation

20:00 – 22:00 Uhr: ITFS Focus Games & eSport

20:00 Uhr: Dodokays Animationssynchro

Interviews u.a. mit Sabiha Ghellal (Hochschule der Medien Stuttgart), Philipp Künstler (Engines Stuttgart), Kathrin Radtke (Studio Fizbin, Ludwigsburg), Andreas Garbe (ZDF) und Adrian Forsch (Black Forest Games)

22:00 – 23:00 Uhr: ITFS Night Talk

22:30 Uhr: Interview Bernd Kohlhepp (Kabarettist) und Sebastian Weingarten (Intendant

Renitenztheater)

Ab 23:00 Uhr: ITFS Night Stream

Popbüro-Sessions, ITFS Trailer Show, Best of ITFS 48h Animation Jam

23:30 Uhr: Wiederholung Screenplay Workshop Pedro Rivero (Bilbao) // EN

Writing for Animated and Live Action Films

Samstag, 9. Mai 2020

12:00 – 14:00 Uhr: ITFS Workshops & Master Classes

12:00 Uhr: Master Class Model John Lee (NTFS, London) // EN

Modellbau für Film

14:00 – 17:00 Uhr: ITFS Kids Stream

14:30 Uhr: Kinder-Trickfilmakademie

Folge 4: Effekte & Nachbearbeitung mit Francesco Faranna

15:30 Uhr: Studio 100 präsentiert: Nils Holgersson

16:10 Uhr: Körperklaus is in ze house!

16:30 Uhr: Studio 100 präsentiert: Nils Holgersson

17:00 – 20:00 Uhr: ITFS Talks & Shorts

18:00 Uhr: Lecture Dustin Grella (Queens College New York) // EN

18:45 Uhr: Lecture Regina Pessoa (Porto) // EN

19:30 Uhr: Interview Eliia Kaufmann (Hochschule für Musik Trossingen) & Kuang Jun Chan (Nanyang University Singapore): Produktion und Musikdesign des Kurzfilms „Charlie“

20:00 – 22:30 Uhr: ITFS Focus „Music & Animation“

20:00 Uhr: Dodokays Animationssynchro: Interviews u.a. mit Walter Ercolino (Popbüro Region Stuttgart), Matthias Mettmann (Geschäftsführer Chimperator), Weltpremiere Musikvideo „Kaufmann Frust“ (Duc-Thi Bui) und Udo Schöbel (Musiker, Animator und Erfinder des Kika Kaninchen-Songs)

Live-Music mit dem französischen Prinz des Trash: Prince Valium

22:30 – 23:00 Uhr: ITFS Night Talk

Interview: Walter Sittler (Schauspieler und Filmproduzent) (tbc)

Ab 23:00 Uhr: ITFS Night Stream

Popbüro-Sessions, ITFS Trailer Show, Best of ITFS 48h Animation Jam

Wohnzimmerkonzert Zbikbeat & Linda Kyei

23:30 Uhr: Wiederholung Master Class John Lee (NTFS, London) // EN

Modellbau für Film

Sonntag, 10. Mai 2020

09:45 Uhr: Matinée mit der Staatsoper Stuttgart

„Die Liebe zu drei Orangen“ von Sergej Prokofjew

12:00 – 13:30 Uhr: ITFS Workshops & Master Classes

12:00 Uhr: Workshop Tina Brenneisen: Sabotagetechniken des Erzählens im Medium Comic

13:30 Uhr: Women in Animation: Muhterem Aras (Landtagspräsidentin Baden-Württemberg) und Lilian Klages (Animationsproduzentin) zur Situation von Frauen im Animationsfilm

14:00 – 17:00 Uhr: ITFS Kids Stream

14:30 Uhr: Kinder-Trickfilmakademie

Folge 5: Sound mit Putte

Folge 6: Zusammenschnitt + Grußbotschaften

15:00: Studio 100 präsentiert: Nils Holgersson

15:40 Uhr: Körperklaus is in ze house!

16:00 Uhr: Bilderbuch-Lesung von Till Penzek und Julia Neuhaus // für Kinder und Erwachsene „Als die Großen klein waren“

17:00 – 19:00 Uhr: ITFS Talks & Shorts

17:00 Uhr: Lecture: Signe Baumane (Riga, New York)

17:45 Uhr: Interview: Dominique Schuchmann (Geschäftsführer M.A.R.K. 13 u.a. Biene Maya, Ritter Rost, Wickie)

18:15 Uhr: Interview Mohamed Ghazala (Chair of Visual & Digital Production Effat University, Jeddah) // EN

19:00 – 21:30 Uhr: Preisverleihung // Moderation: Markus Brock

Präsentation der Preisträger 2020 und Premiere des ITFS 2021-Trailers

Gäste sind u.a. Petra Olschowski (Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg), Benedikt Hummel (Studio Seufz), Ralph Thoms (Leiter des NaturVision Filmfestivals Ludwigsburg)