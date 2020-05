FMX Highlights | Ed Hooks: Acting for Animators

„Animate the thought“! Nach den letzten drei FMX Interviews mit Jan Pinkava, Volker Engel und Regina Pessoa gibt’s dieses Mal Highlights der FMX 1994-2020 mit Schauspieler und Schauspieltrainer Ed Hooks! Im Livestream erhaltet Ihr viele wichtige Einblicke in seine Erfahrungen. In Anlehnung an den berühmten „Acting for Animator“ Workshop, thematisiert das neue Interview unter anderem

Theory: Warum Schauspieltheorie so wichtig für Animator ist

Warum Schauspieltheorie so wichtig für Animator ist History: Walt Disneys Herangehensweise am Beispiel von Snow White

Walt Disneys Herangehensweise am Beispiel von Snow White Stories: Was kann man von anderen Filmen lernen?

Damit ist die FMX Higlights Reihe nicht zu Ende. A 25. Mai geht es daher mit der nächsten Live-Show mit dem Gayatri Parameswaran weiter.

Weitere Informationen: Zur offiziellen FMX Website